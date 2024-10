Otto ristoratori su 10 in Sardegna stimano che faranno il pienone la sera di San Silvestro, dopo aver puntato su menù diversificati, con prodotti sardi, pubblicizzati prevalentemente - nel 72% dei casi - attraverso i social, in particolare su Facebook.

Per il settore è un'inversione di tendenza, dopo cinque anni di cali dovuti alla crisi, rileva Confcommercio imprese Sardegna che ha interpellato 298 ristoranti di tutta l'isola.

Il 55,6% ha dichiarato di aver ricevuto le prenotazioni in anticipo (il 96% si era organizzato in tal senso), il resto aspetta quelle last minute. Il 47,3% segnala un miglioramento della situazione rispetto all'anno scorso, mentre il 42,9% non registra cambiamenti. Il 9,8% degli intervistati si dice pessimisti.

Durante il cenone saranno serviti carne, pesce e soprattutto vini della Sardegna.

I menù di carne sono proposti a prezzi dai 60 ai 90 euro, quelli di pesce risultano più cari: dagli 85 ai 150 euro. Per i misti, invece, si va dai 70 ai 120 euro. Sul prezzo pesa anche l'intrattenimento.

"Al cenone di fine anno non si rinuncia", commenta il presidente regionale di Confcommercio, Alberto Bertolotti, "un'occasione per stare in compagnia di amici e parenti, gustando piatti della nostra tradizione gastronomica, sempre apprezzata anche da giovani generazioni le quali, pur strizzando l'occhio all'esotismo di tendenza, mostrano, in questa occasione, di preferire i piatti di casa nostra".