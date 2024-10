Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, in occasione del Capodanno, ha disposto, una intensificazione in tutta la Provincia dei servizi di controllo del territorio, per prevenire atti vandalici o più reati gravi in modo da garantire il regolare svolgimento dei festeggiamenti che saluteranno l'arrivo del nuovo anno.

In particolare, è stato previsto il dispiegamento di pattuglie in punti nevralgici della Provincia, che effettueranno posti di blocco e di controllo, per contrastare le violazioni al Codice della Strada e il fenomeno della guida sotto l'influenza dell'alcol e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Inoltre sono stati disposti servizi mirati per vigilare gli obiettivi più a rischio quali, ad esempio, le sedi municipali, in passato oggetto di atti vandalici. Per tutta la giornata del 31 dicembre, sono stati previsti controlli, anche di militari in abiti civili, per contrastare la vendita, la produzione e la commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici.

Oltre alle pattuglie delle Stazioni e dei Nuclei Radiomobili, verranno impiegate anche le Squadriglie Carabinieri, solitamente proiettate nel controllo delle campagne, per garantire la vigilanza in quei Comuni maggiormente interessati, negli scorsi anni, da episodi di illegalità.

Il Colonnello Saverio Ceglie, Comandante Provinciale dei Carabinieri, ha ribadito il massimo impegno dell' Arma, affinché la notte di Capodanno sia un momento di festa per tutti, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente al numero di pronto intervento '112' persone o veicoli sospetti e, più in generale, qualsiasi situazione di pericolo.