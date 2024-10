Pienone negli agriturismo, più prenotazioni nei ristoranti. E' la tendenza per il cenone di Capodanno in Sardegna secondo le organizzazioni di categoria.

Cresce del 20% il numero di prenotazioni negli agriturismo, secondo Coldiretti. Dai dati forniti da Confcommercio aumenta anche il numero dei sardi che hanno deciso di trascorrere il Capodanno in ristorante.

Ceneranno fuori casa in 240mila, rivela Fipe. Prezzi: dai 50 a 65 euro in agriturismo e dai 55 euro a un massimo di 150 in ristorante.