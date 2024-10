Una bombola del gas è esplosa stanotte all'1, fortunatamente senza provocare feriti, nella terrazza di un'abitazione in via Trincea Delle Frasche a Cagliari. Secondo i proprietari, la causa sarebbe dovuta ad alcuni petardi lanciati sulla loro terrazza, e uno di questi avrebbe causato la combustione del tubo in gomma del gas.

L'esplosione ha causato l'annerimento di parte della facciata e di alcuni interni dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Stampace e i vigili del fuoco. Attorno alle 3, invece, in pieno centro a Sestu (Città metropolitana di Cagliari) un maxi petardo del tipo "pallone di Maradona" ha sfondato la vetrata di un bar.

L'immediato arrivo della pattuglia dei carabinieri ha impedito che qualcuno potesse approfittare della situazione per "saccheggiare" il locale.