Per la neve e il gelo sono rimasti bloccati anche le ambulanze e i mezzi di soccorso, ovunque tamponamenti e macchine abbandonate per strada, numerosi gli incidenti fortunatamente senza feriti gravi.

E' stato un Capodanno di caos e polemiche a Nuoro. Il disagio più grave si è avuto in entrata per Nuoro sulla SS 131 Dcn, dove si è creata una coda di auto di 30 km da Monte Pizzinnu, al bivio per Lula, fino alla galleria di Marreri a 10 km da Nuoro. Per ore tantissimi automobilisti sono rimasti intrappolati sulla Ss 131. Tutto è iniziato ieri pomeriggio con la prima ghiacciata intorno alle 17, mentre la neve continuava a scendere fitta: nella galleria di Marreri il blocco è stato creato da due macchine messe di traverso in direzione Nuoro.

Traffico in tilt anche in uscita dal capoluogo barbaricino per Olbia: all'altezza di Pratosardo si è creata una strozzatura che ha bloccato molti automobilisti in viaggio verso Olbia e Cagliari. I mezzi di soccorso dell'Anas e del Comune di Nuoro sono entrati in azione solo intorno alle 19, ma sono rimasti anch'essi bloccati sia a Nuoro sia sulla Statale 131. In città in tanti non sono potuti uscire per festeggiare il Capodanno e ora cittadini e automobilisti sono infuriati contro il Comune di Nuoro e l'Anas per la mancata opera di prevenzione.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti un po' ovunque in città e nelle strade provinciali con tutte le squadre impegnate. Lo stesso hanno fatto gli uomini della Polstrada, che per far defluire il traffico hanno spostato anche manualmente le macchine, prima dell'arrivo dei soccorsi per far defluire il traffico. A lavoro anche carabinieri, agenti della Questura e gli uomini della Guardia di Finanza.