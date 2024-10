Lampioni spenti da fucilate, un'auto incendiata e un albero di Natale tagliato in una piazza: è questo il bilancio dei raid vandalici compiuti nella notte di Capodanno nel Nuorese.

I carabinieri della stazione di Orune hanno accertato che in diverse vie del centro sono stati danneggiati una quindicina di lampioni con colpi d'arma da fuoco, esplosi con fucili da caccia nel corso dei festeggiamenti.

A Lula, invece, è stato tagliato un albero di Natale addobbato nella piazza principale del paese.

Ad Oliena è stata incendiata l'autovettura di un cittadino rumeno, da tempo residente nel paese barbaricino, parcheggiata in via Enrico Fermi. Nel corso del sopralluogo, i carabinieri hanno rinvenuto una bottiglia di plastica abbandonata nelle vicinanze, verosimilmente utilizzata per spargere del liquido infiammabile.

Secondo i militari del comando provinciale di Nuoro, il bilancio della notte di Capodanno è stato tutto sommato positivo rispetto agli anni passati: nessun ferito nel corso dei festeggiamenti e nessun incidente stradale.