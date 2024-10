Si prevedono temperature di 5-6 gradi superiori alla media per Capodanno e vigilia, senza piogge. L'unico rischio meteorologico per la fine dell'anno è la nebbia, che preoccupa principalmente nell'area della pianura Padana e sul litorale adriatico.

"La siccità la fa da protagonista anche in queste feste - osserva Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr - e anche il meteo di fine anno lo conferma. Dopo un Natale decisamente mite e poco piovoso, anche i giorni a ridosso della fine dell'anno saranno praticamente senza precipitazioni".

In Sicilia e Sardegna temperature sopra i 20 gradi anche domani: "Le uniche regioni a fare eccezione - aggiunge il climatologo - sono la Liguria e in parte la Versilia e la Lunigiana, dove si potranno verificare le sole precipitazioni previste per l'ultimo dell'anno".