Cagliari saluta l'arrivo del nuovo anno con la voce sensuale di Malika Ayane, attesa in piazza Yenne. Punta sulla grande star il capoluogo che ripropone anche la formula del Capodanno diffuso con musica e spettacoli tra Bastione di Santa Croce e Castello, il parco dell'ex Vetreria di Pirri e piazza San Giacomo, nel quartiere Villanova.

A Olbia, invece, ad accendere la notte di San Silvestro sarà l'energia del rapper e cantautore J-Ax. Ma la notte più lunga dell'anno sarà in compagnia dei big anche nello splendido borgo medievale di Castelsardo con Elio e le Storie tese e alle 24 spettacolo pirotecnico dalle terrazze del Castello dei Doria. A Sassari in piazza d'Italia notte a tutto rock con Piero Pelù e i Bandidos. Il "Cap d'Any 2018" di Alghero porta sul palco Samuel, frontman dei Subsonica, e gli Ofenbach, il duo di Dj deep house e dance pop francese che sta spopolando in tutto il mondo per l'unica tappa italiana della tournée invernale. E alle 24 il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Sono le stelle più luminose del Capodanno in Sardegna che si presenta a suon di musica, con misure di sicurezza rafforzate e all'insegna del 'vietati i botti' con ordinanza da parte del sindaco come ad esempio a Sassari, Olbia, Alghero, Assemini, Quartu Sant'Elena e altri Comuni.

A Cagliari, invece, il messaggio di Massimo Zedda è sempre lo stesso: sono già vietati per legge, l'invito è a rispettare le norme. Da nord a sud dell'Isola è un proliferare di appuntamenti per salutare il 2017 e dare il benvenuto al 2018 tra concerti, comicità, intrattenimento, gastronomia, luci e colori, cenoni e brindisi.

In Gallura i Modena City Ramblers si esibiscono a San Teodoro e Pino e gli Anticorpi a Santa Teresa di Gallura.

E c'è anche l'ultimo dell'anno alternativo con 'Anno nou fest', organizzato da Sardegna Teatro al Massimo di Cagliari: un affascinante programma tra pièce, musica, Dj set, brindisi e cucina d'autore. Il programma si snoda tra lo spettacolo Fotofinish di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, il concerto della band La Contrabbanda, l'Asta al buio con banditore Antonio Rezza e il live djset di Rizoma. Il tutto accompagnato da un menù rural food di Alberto Sanna, giovane chef di Samassi segnalato dalla rivista internazionale Forbes tra i cento giovani che cambieranno il mondo.

Il brindisi di fine anno in Sardegna riserva ancora un mare di sorprese tra iniziative, spettacoli e idee per cene gourmet o tradizionali, street food e bollicine sempre più made in Sardegna.