#Hashtag, Tamurita e Train to roots saranno i tre gruppi sardi che animeranno il Capodanno sassarese. A portarli in piazza Tola la notte di San Silvestro sarà la DC Spettacoli, la ditta che si è aggiudicata la manifestazione di interesse che il Comune di Sassari ha bandito l'11 dicembre scorso.

La gara si è chiusa il 18 dicembre a mezzogiorno e ieri mattina (19 dicembre) sono state aperte le 7 buste con le offerte pervenute, tra le quali, oltre a DC Spettacoli, anche “D onne Nagual”, “Janas”, “Arcobaleno”, “La via del collegio”, “Divina star” e “Mariella Ventre”.

Sono quindi stati sufficienti i 30 mila euro, comprensivi di Iva, messi a disposizione dall'amministrazione comunale. La DC Spettacoli, il cui progetto tecnico-artistico è stato ritenuto valido, si occuperà di organizzare l'intera scenografia che vedrà protagonista una delle piazze centrali della città.

Il Capodanno sassarese quindi si accenderà in piazza Tola a partire dalle 21 e troverà, nel centro storico, una città colorata e coinvolta nei numerosissimi spettacoli che già dai primi di dicembre hanno iniziato ad animare vicoli e strade.

Prosegue così il cammino dell'amministrazione comunale che, con il suo programma, ha scelto di valorizzare gli spazi pubblici, come il mercato civico storico, e altri scorci più o meno noti, restituendoli così ai sassaresi.

E così, se vale appieno lo slogan adottato dal Comune “Nel cuore della città ritrovi il Natale”, con il Capodanno si conferma la scelta di puntare sulla riscoperta delle piazze e dei vicoli del cuore cittadino, animandoli con uno spettacolo che, per la presenza di artisti diversi per generi musicali e per fasce orarie, potranno accontentare un pubblico diversificato.

«Un primo esperimento di una procedura che adotteremo in questi anni – afferma il primo cittadino Nicola Sanna – per fare in modo che le associazioni e gli organismi di intrattenimento collettivo locali possano partecipare a organizzare eventi che, non necessariamente, devono far riferimento ai grandi nomi della scena nazionale. In questo modo è possibile valorizzare artisti del territorio cittadino e regionale.