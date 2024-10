La band Elio e le storie tese sarà protagonista del Capodanno in piazza a Castelsardo. Il concerto di fine anno sarà probabilmente uno degli ultimi dell'amatissima band che nei mesi scorsi ha salutato i suoi fan in un tour di addio che ha fatto tappa in diverse città italiane e per la prima volta anche all'estero. Lo storico gruppo milanese aveva annunciato il suo scioglimento lo scorso ottobre, ma il prossimo febbraio sarà sul palco di Sanremo per partecipare alla 68esima edizione del Festival della Canzone italiana con il brano "Arrivedorci".

Lo spettacolo di Castelsardo si preannuncia quindi come un'occasione unica per rivedere ancora la band sul palco e un evento storico per i tanti fan di Elio e le storie tese che ripercorrerà i 37 anni di attività. Per aggiudicarsi questo evento, Castelsardo ha dovuto superare la concorrenza di altre piazze importanti. A favore della cittadina dei Doria ha giocato il legame forte di Elio con la Sardegna e il prestigio che il Capodanno in piazza a Castelsardo ha acquisito negli anni.

"Avevamo già ingaggiato la band alcuni anni fa in occasione di un concerto estivo che aveva riscosso grande successo - dice il sindaco Franco Cuccureddu - ora siamo orgogliosi di esser riusciti ad organizzare uno dei loro ultimi concerti d'addio, credo che saranno numerosi i fan che vorranno salutare la più originale, la più originale, irriverente e provocatoria band della musica italiana".