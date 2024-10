Il Capodanno in piazza nell'isola è stato un grande successo. In migliaia hanno salutato il 2015 e festeggiato l'arrivo del nuovo anno sotto i palchi allestiti nei principali centri. Protagonisti tanti big della musica italiana.

OLBIA Ad Olbia in 20 mila hanno brindato e ballato sulle note dei Subsonica.

Una giornata iniziata dal primo pomeriggio con le esibizioni di artisti di strada, la musica di band locali, poi il concerto di Salmo e dei Machete Crew. Alle 24 i fuochi artificiali hanno scandito il conto alla rovescia, seguito dal concerto della band torinese. Quasi due ore di musica che hanno fatto ballare e saltare il pubblico, composto da giovani e famiglie di tutte le età.

Un programma quello voluto dall'amministrazione olbiese che ha fatto segnare il tutto esaurito nelle strutture ricettive e nei ristoranti della città.

ALGHERO Anche ad Alghero il Cap d'any ha richiamato turisti da tutta la Sardegna. Il palco allestito al Molo Dogana ha visto l'applaudita esibizione di Elio e le Storie Tese, preceduta dal cabaret di Stefano Nosei e dal solito affascinante spettacolo pirotecnico.

CASTELSARDO In migliaia in piazza anche a Castelsardo, che ha festeggiato il Capodanno con le canzoni di Francesco De Gregori. L'artista ha proposto i suoi grandi successi e i brani del suo ultimo album 'De Gregori canta Bob Dylan - Amore e furto'. A mezzanotte, come da tradizione, lo spettacolo pirotecnico dalla rocca dei Doria.

SASSARI E CAGLIARI A Sassari grande festa in piazza d'Italia con i Tiromancino, mentre a Cagliari si è puntato ancora una volta sulla formula del Capodanno diffuso: concerti, installazioni, videomapping, luci architetturali e tanto altro nelle quattro piazze dei quartieri storici gremiti di gente.