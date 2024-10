Capodanno sotto zero in tutta la Sardegna e nevicate in gran parte del'Isola. Ieri sera c'è stata una nevicata anche a Cagliari: i fiocchi sono caduti prima della mezzanotte, ma non ha attecchito e questa mattina è tornato a splendere il sole.

La neve nel capoluogo non si vedeva almeno da un paio d'anni, anche se l'ultima vera nevicata risale al 1993. Ieri sera 200 persone sono rimaste bloccate in un agriturismo e in un residence-ristorante a Burcei e Dolianova, vicino Cagliari, sempre a causa del ghiaccio sulle strade. I problemi a Burcei sono iniziati già prima della mezzanotte, quando alcuni automobilisti diretti in un agriturismo per partecipare al veglione, sono rimasti bloccati per strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a farli arrivare sani e salvi nel locale. Il problema si è riproposto alle 2, quando almeno un centinaio di persone - tra cui anche alcuni bambini - hanno cercato di ritornare a casa, ma si sono intimoriti a causa delle lastre di ghiaccio presenti sull'asfalto. La Protezione civile ha inviato sul posto i mezzi da Villasalto, che con spazzaneve e spargisale hanno sbloccato la situazione.

A Dolianova i problemi sono iniziati dopo la mezzanotte al termine dei festeggiamenti. Almeno un centinaio di persone si trovava in un residence-ristorante in località Sa Colonia a circa 6 km dal centro abitato, all'interno di un canalone non battuto dal sole. Anche in questo caso la strada ghiacciata ha impedito gli spostamenti. Il residence è stato raggiunto da un mezzo fuoristrada dei vigili del fuoco, che ha portato a valle una trentina di persone. Altre, con il trascorrere delle ore e con l'aiuto di pompieri e carabinieri della Compagnia di Dolianova, sono riusciti a spostarsi.

Una trentina di persone sono rimaste fino alle 10 nel residence. Tra queste anche alcuni bambini, i carabinieri hanno anche portato merendine per la colazione dei più piccoli.