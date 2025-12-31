Le previsioni del tempo per la notte di San Silvestro segnalano un clima freddo in arrivo sull'Italia proprio a Capodanno. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, ci sarà un tempo asciutto e favorevole nella maggior parte della penisola, con qualche possibilità di pioggia su Sardegna e Sicilia e nella bassa Calabria. Tuttavia, a livello termico, l'arrivo di una massa d'aria fredda proveniente dalla Russia verso l'Europa sud-orientale porterà temperature gelide che faranno sì che il brindisi di Capodanno risulti quasi ovunque "ghiacciato" in Italia.

"Al primo posto tra i capoluoghi più freddi a mezzanotte - sottolinea Tedici - troveremo Potenza con -5°C, al secondo posto ex aequo Bolzano, Trento, Campobasso e L'Aquila con -4°C poi terza Aosta con -3°C. Escludendo queste città di montagna o di fondovalle alpino - aggiunge - al primo posto tra le città di pianura troveremo la fredda Perugia con -2°C. Medaglia d'argento in pianura a Bologna e Firenze (-1°C, gran gelo per chi festeggia in piazza all'aperto), bronzo con 0°C per Milano, Torino e Venezia insieme a una sorprendente Catanzaro, il capoluogo calabrese che oscillerà tra sopra e sotto zero all'ora del brindisi 2026. Molto fredde anche Ancona, Roma e Napoli con solo 1°C, mentre da Trieste (3°C) in giù troveremo mete decisamente meno rigide: Bari 4°C, Genova 5°C, Cagliari e Palermo 10°C, ma qui con cieli nuvolosi".

"In sintesi - conclude Tedici - nonostante il 2025 sia stato un altro anno caldo le ultime ore ci lasceranno un rigido ricordo con gelate diffuse e anomale, non solo al Nord ma anche al Centro-Sud".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 31 dicembre

Cielo poco o irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nei settori sud-occidentale e orientale dell'Isola.

Temperature: minime in sensibile diminuzione nel settore settentrionale, stazionarie le massime.

Venti: deboli occidentali sul settore meridionale, deboli con locali rinforzi dai quadranti orientali sul settore settentrionale.

Mari: molto mossi il Mare di Sardegna, il Golfo dell'Asinara e lungo le coste della Gallura; mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 1° gennaio

Cielo generalmente poco nuvoloso con residue precipitazioni sui settori orientali dell'Isola nelle prime ore della giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento sul settore orientale.

Venti: deboli tendenti a disporsi dai quadranti meridionali nel corso della giornata.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi

Nelle giornate di venerdì e sabato, la ventilazione da sud-ovest porterà un generale e progressivo aumento delle temperature su tutta l'Isola. Il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso con un passaggio di nubi alte atteso per la giornata di sabato. I mari saranno generalmente mossi con moto ondoso in aumento, specialmente nella giornata di venerdì nel Mare di Sardegna.