Capodanno diffuso a Cagliari con quattro piazze pronte a far festa per accogliere il 2016 sotto il segno della luce. Villanova è una new entry con piazza San Domenico. Ma sono coinvolte anche, come da tradizione, piazza Yenne, piazza Savoia e il Bastione di Santa Croce.

Centro storico sotto i riflettori, quindi, nel vero senso della parola perché il tema della manifestazione sarà la luce tra tecnologia e installazioni. In programma, a questo proposito, anche uno spettacolare conto alla rovescia tridimensionale dalla Torre dell'Elefante che accompagnerà i cagliaritani verso la mezzanotte ed il nuovo anno.

Tanta musica, naturalmente, con l'allegria e il sound degli Skatalites, storica band di dub, rock e ska giamaicano attiva sin dagli anni Sessanta. Per continuare poi con gli Statuto, band torinese cresciuta in piazza Statuto, alfieri dello ska cantato in italiano. I due gruppi occuperanno il palco di piazza Yenne.

Nelle altre aree l'animazione sarà affidata ai deejay. Festa anche a Pirri nei giorni che precedono la grande festa finale con canti e concerti dedicate soprattutto al Natale: sul palco della ex vetreria ci sarà Elena Ledda. Spesa complessiva 150-160mila euro.

"In linea - ha spiegato l'assessore delle attività produttive e del turismo, Barbara Argiolas - con le spese dello scorso anno. Nel budget è compresa anche la promozione a livello regionale e nazionale". Nei prossimi giorni è in programma una conferenza di servizi per definire gli ultimi dettagli su sicurezza e traffico.