E' tutto pronto per la seconda edizione del capodanno stintinese. Il 31 dicembre la piazza dei 45 si animerà già dal pomeriggio e sul palco, per suonare e cantare, saliranno tanti artisti locali, quindi spazio a Pino e gli anticorpi e poi i fuochi d'artificio.

Il giorno di San Silvestro diventerà così una festa per tutti, famiglie, giovani e bambini. Dopo il buon successo dello scorso anno l'amministrazione comunale ripropone l'appuntamento di fine anno, con un attenzione anche ai più piccoli.

E così a partire dalle ore 17 è prevista attività di animazione per i bambini a cura della Club Esse animazione. Nella piazza dei 45 si aprirà il “Hero Camp” con tanta musica e un grande pinguino, Pink Hero, pronto a far divertire i più piccoli. Ecco allora il “trucca bimbi”, il piccolo laboratorio creativo del “Hero make up” e poi ancora, spettacoli anche con il clown Patatrak, quindi giochi a squadre e balli in attesa della mezzanotte.

Alle 18, invece, a salire sul palco, allestito nella piazza dedicata alle famiglie fondatrici del paese, saranno i ragazzi della Stintino music school.

Alle 19 un altro gruppo targato ancora una volta Stintino, gli Angedras. Alle 21, invece, il duo turritano Luisa Pinna e Gavino Riu inizieranno ad animare la prima serata.

Alle 22 sarà la volta dell'attesissimo show di “Pino e gli Anticorpi”.

Allo scoccare della mezzanotte, dalla collinetta che sovrasta la piazza dei 45 prenderà il via lo spettacolo pirotecnico.

Chiuderanno la serata prima il concerto dei Cover Garden che suoneranno i grandi successi della musica pop-rock internazionale e, a seguire, la piazza dei 45 si trasformerà in una discoteca all'aperto con la musica di Dj Riccardo Armato.

Anche quest'anno sarà attivato un servizio navetta per consentire di raggiungere il paese a quanti vorranno evitare di guidare con la propria autovettura o, per vari motivi, non abbiano la possibilità di farlo. Per viaggiare con l’autobus sarà necessario prenotare chiamando ai numeri 348.39.47.808, 079.52.00.81, 331.95.85.452. La navetta, a pagamento, partirà da Sassari per Stintino, passando per Sennori, Sorso e Porto Torres.

Il Capodanno stintinese è organizzato dal Comune, assessorato al Turismo, in collaborazione con la Pro loco di Stintino, l’associazione Limes e dalla Enzo management e spettacoli.