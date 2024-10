(immagine d'archivio)

Bel tempo in Sardegna sino a Capodanno, ma con le temperature destinate a scendere a causa di correnti d'aria fredda provenienti dall'Est.

E' quanto prevedono gli esperti per gli ultimi giorni dell'anno e per i primi del nuovo.

"Prevediamo un abbassamento ulteriore di cinque o sei gradi - spiega il maresciallo Gianni Brescia del'Ufficio Meteo dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu - in realtà, anche nei giorni scorsi abbiamo registrato dei cali di temperature, ma queste giornate di sole non ce lo hanno fatto percepire. Per Capodanno sarà un po' diverso".

Per la notte del 31 anche la centrale operativa del Dipartimento idrometeoclimatico dell'Arpas, a Sassari, non prevede segnali di maltempo.

"Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso - dicono gli esperti della Regione - ma con gelate nelle zone interne nelle ore più fredde". La notte di San Silvestro, dunque, si oscillerà dai -2 gradi di Nuoro e Tempio ai 6 di Cagliari. "La giornata dell'1 gennaio - annuncia l'Arpas - sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso.

Per il 2 si prevede un aumento della copertura e le temperature tenderanno ad aumentare in entrambi i valori". Nei giorni a seguire, come segnala l'Aeronautica, il quadro potrebbe cambiare. "Si profila a partire dal 3 gennaio - sottolinea il maresciallo Brescia - l'ingresso di venti di maestrale con le temperature che subiranno un nuovo calo di 2-3 gradi. Ma per il giorno Capodanno resteremo attorno agli 11 gradi di massima, 5-6 gradi in meno rispetto agli ultimi giorni".

A spiegare nei dettagli costa sta accadendo sono gli esperti di Meteo Sardegna (www.meteosardegna.it) che hanno tracciato i profili climatici del giorno di San Silvestro e del primo dell'anno nuovo. "Da est affluirà aria fredda - fanno sapere - che farà calare le temperature e che porterà qualche nube più compatta lungo la fascia orientale. Nubi che potrebbero dar luogo a qualche goccia di pioggia, ma nulla più. La situazione non dovrebbe mutare, ciò significa che andremo incontro all'ultimo dell'anno e un Capodanno all'insegna della stabilità atmosferica".