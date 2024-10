Dopo “aver scelto di non proferire parola sull’organizzazione pubblica delle manifestazioni proposte, promozione e programmazione delle stesse per tutto il periodo delle festività”, il Gruppo Consiliare di Forza Italia-Alghero, Maurizio Pirisi, Michele Pais e Nunzio Camerada, attaccano la Giunta Bruno. In particolare i forzisti parlano della notte di San Silvestro. “E’ evidente – dicono - che siamo davanti al capodanno con meno pubblico di sempre. Del resto non si può sfuggire al conta-persone dell’area antistante al concerto, dove potevano starci solo 4.950 persone. Ecco, durante tutto lo show, non si è andati oltre la metà dell’occupazione di quello spazio, dunque il conteggio è preso fatto”.

“Non obiettiamo le scelte artistiche – sottolinea Forza Italia - che comunque rappresentavano due importanti realtà del panorama musicale, ma quello che manca, da anni, è una regia lungimirante che possa riportare il Cap d’Any ai vecchi fasti”.

E poi sugli allestimenti natalizi: “Pur di dare qualche contentino ai componenti del comitato scientifico, Alghero è stata privata del più classico degli alberi di Natale. Anche qui, niente da obiettare sull’arte del grande e autorevole nostro concittadino Antonio Marras, ma ci sono 12 mesi in un anno per poter proporre la sua arte, forse il Natale sarebbe opportuno mantenerlo più vicino alle nostre tradizioni cattoliche. Per chiudere riteniamo che, come sempre in questi casi, Alghero resista nonostante i suoi pessimi amministratori di oggi. Certamente più si allunga questa pessima pagina politica, più la nostra città è superata dalle altre località. E non, ovviamente, come bellezza insita e perennemente presente, ma come possibilità di sviluppo, crescita, creazione di posti di lavoro e dunque aumento delle famiglie che risiedono ad Alghero e fanno figli qui”.

