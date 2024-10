L’assessorato alla Politiche giovanili del Comune di Sennori, presieduto da Salvatore Piredda, ha comunicato che per il 31 dicembre 2018 e il 1° gennaio 2019 metterà a disposizione dei cittadini sennoresi il servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Alghero e Castelsardo per festeggiare l’arrivo del 2019.

Il bus per Alghero partirà il 31 alle 21.00 da piazza Sacro Cuore, fermata fronte cimitero; il bus per il ritorno partirà alle 6.00 dell’1 gennaio, dalla stazione degli autobus di Alghero.

Il bus per Castelsardo farà due collegamenti: la prima corsa partirà alle 20.00, sempre da piazza Sacro Cuore, mentre la seconda corsa partirà alle 21.15. Previsti due viaggi anche per il ritorno, il 1° gennaio alle 5.00 (prima corsa), e alle 6.15 (seconda corsa).