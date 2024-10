Alghero ha anticipato tutti sul tempo, annunciando il programma del Capodanno. Non solo il grande nome di Luciano Ligabue ma anche artisti per i più giovani. Il 29 dicembre, infatti, sul palco che verrà allestito nel Piazzale della Pace salirà Anna.

Ma chi è l’artista che si esibirà prima di Tedua nella serata del 29? Anna Pepe, nota semplicemente come Anna, è una rapper ed è stata la più giovane ad aver conquistato la prima posizione nella classifica “Top Singoli” della Fimi, la Federazione Industria Musicale Italiana. Tutto è iniziato con “Bando”. Aveva 16 anni, passava il tempo a pubblicare i suoi freestyle su Instagram, ripresa da sua mamma, come ha raccontato lei stessa in un’intervista su Cosmopolitan.

“Ho iniziato a fare musica quando avevo nove anni. Facevo le cover di Nicki Minaj e le pubblicavo su Soundcloud. Mi facevo riprendere da mia mamma – ha raccontato nell’intervista –Grazie ai video su Instagram invece, sempre ripresa da mia mamma, sono stata notata da un altro ragazzo che faceva pezzi e per un po’ abbiamo collaborato. Poi però ho deciso di staccarmi perché volevo intraprendere la strada da solista e non volevo essere associata a nessun altro. E ho scritto “Bando”.

Proprio con quel singolo ha raggiunto anche la prima posizione nella classifica degli streaming italiani di Spotify e le prime posizioni delle classifiche stilate da iTunes e Shazam. Nel 2022, invece, è uscito il suo primo EP, Lista 47, certificato disco d’oro a fine anno dalla FIMI. Non è finita qui, perché nel 2023 figura tra gli artisti ospiti nell’album Madreperla di Guè, incidendo con lui e Sfera Ebbasta la quarta traccia Cookies n’ Cream. Proprio a detta di Guè, uno dei principali protagonisti della scena rapper italiana, Anna sarebbe “la migliore rapper italiana”.