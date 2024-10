Capodanno all'insegna del freddo in tutta l'Isola: numerose le località dove i termometri segneranno zero gradi tra domani ed il primo gennaio 2015. La corrente siberiana ha fatto precipitare le temperature anche in Sardegna, con le minime giornaliere destinate a non superare i 3 gradi e le massime rigorosamente sotto i 10.

A Cagliari, dove sono previsti spettacoli in varie piazze per la notte di San Silvestro, gli esperti prevedono che i termometri resteranno tra lo zero ed i due gradi, ma in alcuni centri del Nuorese si potrebbero toccare i -8 gradi.

"Per avere un leggero aumento delle temperature - spiega il maresciallo Marco Ariu, uno dei meteorologi dell'Aeronautica Militare in servizio nella base di Decimomannu - bisognerà aspettare il due gennaio. Per ora, dunque, resteremo su questi livelli sino a tutta la giornata di Capodanno".

Dal quartier generale di Sassari, gli esperti del Dipartimento specialistico regionale idrometeoclimatico dell'Arpas annunciano fra oggi e domani la comparsa della neve anche a quote collinari. Capodanno polare a Lamusei (-4), Nuoro (-3), Tempio (-3), mentre sono previsti zero gradi a Sassari, Olbia e Iglesias. Leggermente meglio a Cagliari, dove gli esperti tendono ad escludere la comparsa della neve per effetto dello scambio termico col mare.

Chi ama la neve potrebbe dunque vedere imbiancate numerose località dell'isola, specie al centro e sul versante nord-orientale. Lo conferma anche Matteo Tidili, uno degli esperti del portale web "Sardegna Clima", molto gettonato tra gli appassionati sardi di previsioni: "Il minimo depressionario sarà evoluto verso il Canale di Sicilia - ipotizza per l'ultimo dell'anno - e la Sardegna sarà esposta ad un forte flusso di correnti fredde nord orientali.

I fenomeni saranno maggiormente presenti sui versanti orientali dove la neve cadrà in pianura in Gallura e Baronia e fra 200 ed i 500 metri di altitudine tra Ogliastra e Sarrabus".