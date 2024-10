Musica rock in piazza Roma, dj set in piazza Corrias, karaoke in piazza Manno e balli sardi in piazza Eleonora.

Dopo la brutta figura del Natale senza luminarie, Oristano prova a riscattarsi con un Capodanno che punta ad accontentare un pò tutti i gusti musicali e che non trascura peraltro quelli della buona cucina.

Il programma presentato oggi dall'assessore comunale al Tempo libero Emilio Naitza, conferma infatti anche l'ormai tradizionale cenone di san Silvestro in piazza Eleonora (20 euro a persona, prenotazione obbligatoria) e l'altrettanto tradizionale fetta di panettone con bicchiere di spumante (gratis) per il brindisi di mezzanotte accompagnato dai fuochi d'artificio.

La novità dell'anno è l'ingresso di piazza Manno nel cartellone degli eventi di fine anno. Ospiterà il karaoke di Christian Solinas. In piazza Eleonora i protagonisti saranno invece Paolo e Vanni Masala con le launeddas di Andrea Pisu. Quanto al dj set di piazza Corrias, è affidato a Giampaolo Montisci e Guido Marongiu.

Cuore del Capodanno oristanese resta piazza Roma, dove si festeggerà a tempo di rock. Quello dei Tempo Zero per cominciare e quello dei Rock Tales per il clou a cavallo della mezzanotte e poi fino alle ore piccole con il dj set di Sandro Azzena.

"Quest'anno abbiamo scelto di dare spazio agli artisti oristanesi", ha spiegato l'assessore Naitza dicendosi soddisfatto per essere riuscito a proporre un buon cartellone nonostante la riduzione del budget rispetto agli anni scorsi.