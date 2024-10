Olbia investe ancora sull'ultima notte dell'anno e, con uno stanziamento di 400mila euro, porta sul Molo Brin una delle star italiane del momento, il rapper J-Ax.

Il cantautore e produttore discografico italiano noto per aver fondato il duo rap Articolo 31 insieme a DJ Jad nei primi anni Novanta e per la carriera solista intrapresa a partire dal 2006, accompagnerà l'arrivo del nuovo anno allo scoccare della mezzanotte.

Ma la serata inizierà con lo spettacolo mitologico "Zoé - L'origine della vita". Zoé, che significa vita intesa come esistenza in greco antico, è uno spettacolo basato sull'uomo e la natura, realizzato attraverso scene poetiche alternate a momenti di intensa drammaticità e messo in scena come spettacolo di teatro di strada con l'uso di trampoli, fuoco, luci, effetti pirotecnici e costumi di scena.

"Olbia non deve essere vista solo come destinazione finale - spiega il sindaco di Olbia Settimo Nizzi - ma come punto di riferimento per tutta l'isola, in grado di incrementare il turismo interno alla Regione così come quello proveniente dall'esterno".