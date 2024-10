Castelsardo si prepara a salutare il 2018 col concertone in piazza di Gianna Nannini nella notte di San Silvestro.

Quello di Castelsardo si conferma essere il Capodanno di punta in Sardegna: migliaia di persone si riverseranno per le strade del centro in attesa dell'esibizione della rocker senese.

Fra le misure di sicurezza assunte in previsione dell'evento c'è anche il divieto di portare in tasca, in borsa o in borsetta lo spray urticante. È la novità prevista quest'anno dall'ordinanza firmata lo scorso 24 dicembre dal sindaco Franco Cuccureddu. Si aggiunge alle tradizionali indicazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza: no a bottiglie o bicchieri di vetro, petardi, bottiglie di plastica con il tappo (salvo quelle piccole), oggetti contundenti o taglienti. Questo varrà per l'area dei grandi eventi e negli spazi riservati ai maxi schermi. "Lo spray urticante - conferma Cuccureddu all'ANSA - è una novità di quest'anno. Ci saranno, oltre alle forze di polizia, circa 200 addetti al controllo di zaini e borse. Chi sarà trovato con questi oggetti vietati non potrà superare i varchi".

Ad Alghero, invece, sino al 7 gennaio sono vietati fuochi d'artificio, petardi, e "botti". Per le feste in piazza del 30 (Fura dels Baus) e del 31 (musica con i deejay) sarà vietato consumare per strada bevande in lattina o vetro.

A Olbia, per il concerto dei Maneskin, sono previste le classiche misure di sicurezza, dalle bottiglie di vetro al divieto di botti e petardi. Nessuna ordinanze sui botti a Cagliari. Come spiega sempre il sindaco Massimo Zedda, infatti, c'è già una legge che dispone il divieto di utilizzo.