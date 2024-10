Il Comune di Cagliari lavora senza sosta per definire i dettagli in merito agli eventi natalizi e della notte di San Silvestro. Secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, l'amministrazione sarebbe a un passo dall'accordo con Blanco per il concertone di Capodanno. Manca solo l’ufficialità, ma a Cagliari tutto è pronto per il maxi evento blindato in largo Carlo Felice.

Il budget messo in campo si aggira attorno al mezzo milione di euro, oltre 130mila euro saranno investiti per la sicurezza dal momento che per l'occasione sono previsti circa 20mila spettatori.

Forze dell’ordine, addetti al controllo dei varchi, addetti alla gestione dell’emergenza e al servizio antincendio. La macchina organizzativa è già in moto e nelle strade del centro verranno piazzate cento barriere antipanico, oltre a 380 transenne per una lunghezza complessiva di circa 760 metri lineari.

Non è di secondaria importanza il pericolo terrorismo: nei pressi dei luoghi di ritrovo verranno sistemate apposite barriere antiauto (saranno 18), anche con l’utilizzo di mezzi pesanti.

Il Comune provvederà ad "attuare il servizio di assistenza sanitaria, prevedendo in particolare la messa a disposizione di almeno 2 ambulanze medicalizzate con equipaggio e 8 ambulanze non medicalizzate con equipaggio". In campo anche 16 soccorritori a piedi, muniti di defibrillatore e zaino primo soccorso. Sarà previsto poi un punto di soccorso avanzato, con medico e infermiere e un operatore adeguatamente formato per la gestione delle emergenze operativi dalle 19 del 31 dicembre sino alla fine dello spettacolo. Saranno 60 i 60 bagni chimici dei quali potrà usufruire la folla.