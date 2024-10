particolare riferimento al concerto di Marco Mengoni in programma alla Fiera Campionaria, il Sindaco Paolo Truzzu con un’ordinanza firmata oggi ha adottato alcune misure contingibili e urgenti per la sicurezza urbana.

Con la raccomandazione, in tutta la città, di non usare petardi, botti, razzi e in genere artifici pirotecnici, "a tutela dell'incolumità e della salute di persone e di animali da affezione".

Dalle 18 di oggi alle 6 di lunedì 1 gennaio 2024 da viale Trieste a via Ospedale, da via Santa Margherita a Via Roma, passando dal Bastione di Saint Remy, ai Giardini Pubblici e sino al Lungomare New York 11 settembre 2011, oltre all'area di pertinenza della Fiera e nelle zone limitrofe del viale Diaz, via Pessagno, via degli Sport e nella Piazza Marco Polo è istituito il divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo.

Per gli esercenti sarà vietata la vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, anche erogate da distributori automatici. Inoltre i titolari di queste attività dovranno "custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l'esibizione e la facilità di asporto". Sul sito del Comune i dettagli dell'ordinanza con il dettaglio delle strade interessate ai divieti.