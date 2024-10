Marzia Cilloccu , consigliera comunale e capogruppo a Cagliari per Orizzonte Comune, ha commentato la notizia secondo cui il concertone di fine anno che dovrebbe svolgersi alla Fiera, potrebbe avere come protagonista Marco Mengoni : " Lievita il costo dei festeggiamenti per il Capodanno 2024 a Cagliari: da 700.000 a più di un milione di euro gli stanziamenti nei capitoli di spesa delle attività di sviluppo e valorizzazione della Cultura, deliberati dalla giunta Truzzu per il concerto della notte di San Silvestro . non solo non è necessario, ma è totalmente inopportuno ».

" Si possono organizzare i festeggiamenti per San Silvestro con le somme a disposizione nel bilancio comunale, senza utilizzare come è accaduto nel 2023 i proventi dell'imposta di soggiorno introdotta nel 2021 , o senza mettere le mani in tasca ai cittadini e alle cittadine sardi per ottenere i 250.000 euro richiesti alla Regione Sardegna per il Capodanno 2024 , soprattutto in un periodo di grandi difficoltà economiche come quello che stiamo vivendo fra guerre in corso e post periodo pandemico, con le attività dei commercianti messe in ginocchio dall'apertura in contemporanea dei tanti cantieri in città con cui sono costretti a convivere da mesi, stremati dai lavori e dagli affari duramente calati e ancora in attesa di sgravi fiscali ", ha proseguito la consigliera.

" Tanti soldi per uno spettacolo unico che forse darà lavoro alla città per uno o due giorni quando gli operatori culturali stanno aspettando di vedere incrementati i contributi per le attività svolte tutto l'anno - conclude Cilloccu -. I Comuni sardi che hanno già scelto da tempo gli artisti per il Capodanno 2024 e hanno riempito gli alberghi e B&B ringraziano, le strutture ricettive e gli esercenti di Cagliari un po' meno ".

Foto: lettoquotidiano.it