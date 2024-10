Ordinanza speciale del sindaco Paolo Truzzu per il Capodanno in piazza a Cagliari. Dalle 18 del 31 dicembre 2022 alle 6 del primo gennaio introdotti il divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo. Previsto anche il divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici. Contemplato anche l'obbligo per gli esercenti del centro di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l'esibizione e la facilità di asporto.

Inoltre, è raccomandata nell'intera città di non usare petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità a tutela dell'incolumità e della salute di persone e di animali. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo. Chiuso il Bastione Saint Remy.

Inoltre sono stati intensificati i trasporti con due navette Ctm con le quali si può arrivare gratuitamente vicino al palco. Dalle 20 alle 23.30 del 31 dicembre e dall'una alle 3 (ultima corsa) del 1 gennaio 2023, saranno attivi i bus speciali che viaggeranno ogni 10 minuti. Percorso Navetta Verde: Matteotti (dietro il palco) - Molo Sant'Agostino - La Plaia - Roma (lato Porto) - Molo Ichnusa - piazza Deffenu - Diaz - Bonaria - Diaz - Poetto - Marina Piccola - Poetto - Parcheggio Cuore - Ferrara - Colombo - Roma lato porto - Matteotti (dietro il palco). Percorso Navetta Rossa: Trieste (chiesa Del Carmine) capolinea - Pola - Merello - Is Mirrionis - Cadello - Peretti - Piero della Francesca - Giotto - Cornalias - Marongiu - Abruzzi - San Michele - Sant'Avendrace - Trieste - La Maddalena - Trieste (chiesa Del Carmine) capolinea. Il servizio prevede la presenza a bordo di guardie giurate che garantiranno la sicurezza di conducenti e passeggeri.

"Vista l'attesa delle numerose persone che arriveranno nella piazza Matteotti- spiega il sindaco Paolo Truzzu- per passare il Capodanno in centro, chiediamo ai nostri concittadini di utilizzare i bus navetta gratuiti messi a disposizione grazie al contributo del Comune di Cagliari".