Sono oltre quattrocento tra Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e agenti della Municipale, gli uomini messi in campo per garantire la sicurezza a Cagliari e nell'hinterland in occasione dei festeggiamenti in piazza per salutare il nuovo anno. Il clou in piazza Yenne con il concerto dei Subsonica, dove accanto alle forze dell'ordine lavoreranno anche 100 addetti della security chiamati dagli organizzatori. Con loro, in tutti gli eventi previsti in città e fuori, ci saranno i medici del 118 e i vigili del fuoco.

La macchina della sicurezza è stata pianificata in ogni dettaglio lungo le strade, nei varchi di accesso al centro e attorno ai palchi. "Sono state sistemate le barriere antintrusione che ormai tutti conoscono ed è stato introdotto il nuovo divieto per lo spray urticante - spiega il questore vicario Alfonso Polverino - Speriamo che che sia un Capodanno tranquillo, con zero interventi, basta rispettare le regole".

Vietati anche quest'anno i botti anche, sopratutto in mezzo alla folla. "I fuochi d'artificio inesplosi non vanno raccolti o toccati - avverte Polverino - E il secondo consiglio rigurada le bottiglie: chi le porta è bene che utilizzi gli appositi contenitori per gettarle, evitando di lasciarle a terra o, cosa più grave, di lanciarle". A Torino nel giugno del 2017 per i fatti di piazza San Carlo molte persone rimasero ferite cadendo proprio sui cocci di vetro abbandonati sull'asfalto. Occhio poi agli alcolici. "Si deve bere in modo responsabile, senza eccessi - dice ancora il questore vicario - individuando nella comitiva l'amico astemio che potrà guidare per rientrare a casa". Le strade saranno sorvegliate speciali: decine le pattuglie della Polstrada impegnati nei controlli e nelle attività di prevenzione.