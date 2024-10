Alghero. Sul palco del molo Dogana della Riviera del Corallo si esibirà Lara Taylor, giovanissima cantante spagnola, astro nascente della dance music internazionale, che lo scorso anno è stata consacrata dal Capodanno di Ibiza. Arriverà con la Ibizia Bandit Band per un esplosivo spettacolo dance.

Arzachena. Grande novità ad Arzachena per l’attesa festa di Capodanno. La cantautrice e musicista italiana Dolcenera e la sua band saliranno sul palco in piazza Risorgimento per il concerto ad ingresso gratuito sponsorizzato dalla casa automobilistica Maserati attraverso l’appoggio del suo Punto service ufficiale in Sardegna, la GT Motors di Cagliari.

Bosa. Un ricco cartellone di eventi che racchiude concerti, incontri, racconti, arti visive, installazioni, performance, danze, escursioni e medicina narrativa è stato messo in campo dalla Pro loco Melkiorre Melis di Bosa.

Lo splendido centro della provincia di Oristano, dominato dal Castello dei Malaspina sul colle di Serravalle, dal 28 al 31 sarà animato, infatti, da una serie di appuntamenti che vogliono richiamare coloro che hanno voglia di scoprire, di conoscere, di farsi inebriare da danze e suoni ancestrali.

Gli eventi faranno da accompagnamento alla fine dell’anno dove, nel centro storico, in una tensostruttura riscaldata allestita in piazzetta Modoleddu si terrà, la quarta edizione del Capodanno con il cenone in piazza, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un grandissimo successo.

Cagliari. Cagliari conferma la scelta ormai consolidata del Capodanno diffuso, con generi musicali e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età: dal surf rock al jazz manouche, dallo swing al soul passando per il funky, dalle cover alle contaminazioni tra musica elettronica e pop sino ai diversi stili dei dj set in programma dopo gli auguri della mezzanotte.

Tutto accompagnato dalle video installazioni che faranno da cornice agli spazi e agli artisti sul palco.

Selezioni musicali a partire dalle 21,30 , live dalle 22.,30 , a seguire dj set. Nella piazza San Giacomo andrà in scena il live di Mudras Quartet featuring Denise Gueye e Zimbra (dj set) . I Monaci del Surf e Madh si esibiranno invece piazza Yenne. Il Bastione Santa Croce ospiterà il live di Beat Street e il dj set di Fabio Leoni. Adele Grandulli Vintage Evolution Quartet sarà in piazza Savoia con Daniele Diaz (dj set). A Pirri, in piazza Italia ci sarà Mambo Django (live) e Alessandro Diomedi (dj set).

Castelsardo. “A tempo di record e superando la concorrenza di città ben più importanti della nostra, stamattina siamo riusciti a sottoscrivere il contratto con il bravissimo artista romano, che non farà rimpiangere il grande Franco Battiato. Gazzè era già stato apprezzatissimo protagonista del capodanno in piazza a Castelsardo, assieme a Paola Turci e Marina Rei, nella settima edizione.”

È questo l’annuncio con il quale il sindaco Franco Cuccureddu ha fatto sapere che sarà Max Gazzè il protagonista del concerto di Capodanno a Castelsardo, uno dei Borghi più belli d’Italia.

Franco Battiato, infatti, per motivi di salute non potrà rispettare l’impegno preso.

Esterzili. Manca pochissimo alla grande festa de