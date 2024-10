Ritorna il Capodanno a Sassari e anche per questa edizione l'amministrazione comunale coinvolgerà il mondo culturale e artistico del territorio.

"L'obiettivo, infatti - si legge in una nota stampa - è affidare all’esterno la realizzazione e l'organizzazione di un evento di animazione e spettacolo per la serata che consentirà di salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2016. Ecco perché l'11 dicembre è stato pubblicato sul sito web del Comune di Sassari il bando con tutte le indicazioni utili per partecipare. C'è tempo per presentare la manifestazione di interesse sino alle ore 12 del 18 dicembre".

A disposizione di chi si aggiudicherà il bando ci sono 30mila euro comprensivi di Iva e l’aggiudicazione verrà effettuata da parte di apposita Commissione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La location prescelta sarà il centro cittadino o eventuali altri spazi e luoghi adiacenti. L'orientamento dell'amministrazione, al momento, è quello di mettere a disposizione il salotto buono della città, Piazza d'Italia.

Si punta quindi a dare spazio alle associazioni e organizzazioni culturali che operano sul territorio. «Questo bando – afferma il sindaco Nicola Sanna – è un nuovo elemento di partecipazione che apre le porte ad artisti e alle energie della città. Una occasione, insomma, per animare un Capodanno che promuova artisti della nostra isola, con l'auspicio che possa essere per loro un momento di ulteriore successo.

«È una scelta chiara – ribadisce il primo cittadino – e non un ripiego, perché siamo convinti di avere artisti in grado di competere a livello nazionale, eccellenze del territorio in grado di esprimersi al meglio».

Ecco allora che «anche quest'anno sarà possibile organizzare l'evento atteso da tantissimi sassaresi – aggiunge l'assessore alla Cultura e Turismo Raffaella Sau – e siamo convinti che le proposte che arriveranno saranno di qualità, così da poter salutare il vecchio anno e accogliere l'arrivo del nuovo nel migliore dei modi».

L'organizzazione dell'evento sarà comprensiva dell'allestimento del palco con noleggio, montaggio e copertura dello stesso e smontaggio entro il 2 gennaio. Quindi ancora l'installazione degli impianti di amplificazione e di luci; la fornitura di energia elettrica con relativi canoni di allaccio, collaudo degli impianti e delle strutture per le giornate necessarie all’allestimento e alla realizzazione dell’evento con il successivo smontaggio e ripristino dei luoghi; il servizio d’ordine nella zona del palco e camerini e altri eventuali servizi complementari necessari alla buona riuscita dell’evento; gli adempimenti Siae e Enpals; l'ottenimento, in qualità di organizzatore dell’evento e titolare dell’attività di spettacolo, di tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi necessari allo svolgimento della manifestazione e adempimento degli obblighi e prescrizioni eventualmente imposti; la stampa e la fornitura di manifesti, depliant, poster. Infine l’organizzazione ricomprende nei propri costi le figure di direzione artistica, direzione di produzione, il direttore di palco, assistente di produzione, segreteria amministrativa ed organizzativa;

Il plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con evidenziata sul lato anteriore la scritta “Capodanno in città 2016 - Offerta con presentazione progetto tecnico-artistico” dovrà pervenire entro le ore 12 del 18 dicembre, esclusivamente all’ufficio protocollo del settore Sviluppo locale, cultura e marketing turistico in Largo Infermeria San Pietro a Sassari.

Per tutti i dettagli si consiglia di consultare il bando pubblicato sul sito web del Comune di Sassari.