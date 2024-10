Dall' 8 dicembre, per tutto il mese, spettacoli musicali, laboratori per bambini, rassegne di arti animeranno la città aspettando la notte del 31, giorno della grande festa e del gioco di luci che scandirà l’arrivo della mezzanotte.

Un mese e oltre di eventi messo a punto dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Meta, un programma che vede il contributo di molti, artisti e associazioni culturali, musicali ed artistiche cittadine.

Una miscellanea di suoni, luci, parole, immagini e sapori che accompagneranno cittadini e turisti durante le vacanze natalizie fino al giorno dell'epifania e oltre, si arriva dritti al 31 Gennaio con l’evento sportivo di grande richiamo internazionale: gli Internazionali d’Italia di Motocross, la competizione motoristica tra le più attese di inizio anno a livello mondiale.

Si parte dal giorno dell’Immacolata, 8 Dicembre. L’attesa inaugurazione del Museo della Città, dove verranno esposti i reperti più preziosi del patrimonio archeologico del territorio di Alghero presentati attraverso i percorsi tematici basati sul mare, sui modi dell’abitare e sulla religione: una risorsa straordinaria per la città che impreziosisce l’offerta culturale. Alla sera, l’accensione del tradizionale albero di luci in Piazza Porta Terra che illuminerà la Torre e con l’accompagnamento e l’animazione itinerante della Banda Musicale A. Dalerci.

E poi le magie di Anna Gardu, che con i suoi dolci artistici ha incantato Expo 2015. Ad Alghero, l’artista dolciaria di Oliena porterà le sue meraviglie, opere d'arte che ha esposto quest'anno alla sezione Arte del padiglione Eataly. A Milano Anna Gardu porterà alcune delle sue raffinatissime creazioni artistiche. I suoi dolci-gioiello, pavoncelle, galletti, gioielli sardi, maschere, scialli, corpetti e bottoni dell'abito storico e un omaggio particolare ad Alghero, saranno esposti ad Alghero. “Mangiarli è un peccato e non solo di gola” è stato il commento unanime oggi nella presentazione del video nel corso della conferenza stampa.

Il Cap d’Any è inoltre caratterizzato dalla fusione dei sapori e delle culture di Alghero e Oliena-Orgosolo. Corrals Oliena e Orgosolo, è l’appuntamento è dall’11 al 13 Dicembre con mercati artigianali, prodotti tipici, folklore. Il gruppo tenores “Supramonte” il gruppo di ballo “Antonia Mesina”, le corali di Oliena, pane, olio, liquori, vino. Una vera e propria festa che unisce il mare e la montagna nella Riviera del Corallo.

Appuntamento inoltre con la mostra pittorica di Manlio Masu “1995_2015” dal 18 dicembre al 6 gennaio presso le sale espositive de Lo Quarter. Una mostra antologica di rara bellezza che racconta vent’anni di attività dell’artista algherese. Un catalogo prezioso delle opere tra cui spiccano quelle a carattere religioso.

“Alghero bella e accogliente tutto l’anno – ha detto il Sindaco Mario Bruno – e lo fa con la definizione sempre più attenta di eventi strutturali in grado di marcare l’offerta con la qualità e con l’innovazione. La città è sempre più la porta d’accesso turistica per tutta Sardegna, lo dicono i dati. Lavoriamo per farci trovare pronti: dal Cap d’Any che arriva alla fine di gennaio con il motocross il passo verso pasqua è breve. E poi il rally mondiale confermato per il terzo anno, santo Joan e Sant Miquel, in un filo conduttore fatto di scelte di qualità che vogliamo confermare e migliorare”.

Le Botteghe di Piazza Pino Piras, fino al 26 dicembre, ospitano il mercato artigiano di qualità L’AlberoArtico animato da laboratori, performance artistiche ed installazioni