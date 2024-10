Questa mattina, a Capitana, Roberto Desogus, 32enne di Quartu, ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto. Illeso il conducente della vettura, mentre per il centauro non c’è stato nulla da fare. Per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità, sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale.