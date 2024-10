Sono 16, di diverse nazioni, le città che hanno presentato domanda per il concorso European Green Capital 2023 (EGCA 2023). Tra queste c'è anche Cagliari. Oltre al capoluogo sardo, le altre 15 città in competizione per il premio sono: Belgrado, Serbia; Dublino, Irlanda; Gaziantep, Turchia; Danzica, Polonia; Helsingborg, Svezia; İzmir, Turchia; Košice, Slovacchia; Cracovia, Polonia; Logroño, Spagna; Rzeszów, Polonia; Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord; Sofia, Bulgaria; Tallinn, Estonia; Varsavia, Polonia; e Zagabria, Croazia.

Ora una giuria di dodici esperti indipendenti inizierà una valutazione tecnica di ciascuna candidatura per selezionare una rosa di città finaliste. L'esito delle selezione sarà annunciata nella primavera del 2021.

"Sono molto soddisfatto - sottolinea il sindaco Paolo Truzzu - Ora al lavoro per rendere la nostra città ancora più verde, vivibile e innovativa. Voglio fare di Cagliari un modello europeo". Sulla stessa linea l'assessora alla Cutura e Verde Pubblico Paola Piroddi: "Un risultato eccezionale per la città di Cagliari che, in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, è un segnale di rinascita e forza della nostra Amministrazione. Adesso il nostro obiettivo è entrare nella rosa dei finalisti con le nostre proposte innovative sugli indicatori, prima fra tutte il Benessere Animale".

Le città finaliste di EGCA 2023 presenteranno ciascuna un piano d'azione su come la loro città intende realizzare l'anno della Capitale Verde Europea, progetti / azioni che intende mettere in atto per migliorare la sostenibilità ambientale della città, nonché una strategia di comunicazione.