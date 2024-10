Prosegue, con particolare intenzione alla località balneari – che in questo periodo registrano un forte aumento delle presenze legate alla ripresa dei flussi turistici – l’attività della Guardia di Finanza a contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti ed all’abusivismo commerciale, settori sensibili e strategici che intercettano plurimi aspetti del panorama commerciale, quali la concorrenza sleale, l’alterazione delle regole commerciali e, non da ultimo, la salute del consumatore, che può trovarsi ad acquistare prodotti apparentemente uguali agli originali, ma che in realtà presentano caratteristiche potenzialmente pericolose per la propria salute.

In quest’ottica, i militari della 2a Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari e quelli della Tenenza di Muravera hanno organizzato, nell’ambito di un servizio congiunto, una specifica attività di controllo e monitoraggio delle diverse località balneari che ricadono nella zona di Villasimius.

Durante le attività di perlustrazione, i Finanzieri hanno individuato due soggetti intenti a vendere ai numerosi bagnanti presenti sull’arenile, diversi prodotti di abbigliamento: su apposite bancarelle improvvisate (i classici teloni adagiati sulla sabbia) i due esponevano capi di vestiario ed accessori riferibili ai brand di moda più diffusi.

Le Fiamme Gialle hanno quindi provveduto ad identificare i due soggetti – due ragazzi senegalesi con regolare permesso di soggiorno - e a catalogare la merce esposta: nell’immediatezza i militari hanno rinvenuto 124 capi contraffatti, di pregevole fattura, del tutto identici agli originali, riferibili a noti marchi quali Gucci, Fendi, Emporio Armani, Nike, Adidas ecc.

Le successive ricerche, estese anche all’auto in uso ad uno dei due soggetti nonché alle rispettive abitazioni site in Cagliari, hanno consentito di reperire ulteriori 14 capi contraffatti.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati a piede libero per commercio di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti e ricettazione.

Inoltre, durante l’attività di identificazione, uno dei due responsabili è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale avendo opposto resistenza nei confronti dei militari, negandosi al controllo e rifiutando di fornire le proprie generalità: il soggetto è stato giudicato con rito per direttissima, conclusosi con la convalida dell’arresto e la concessione dei termini a difesa con il processo che si celebrerà il prossimo 11 settembre.

Nel capoluogo, invece, nel corso di un controllo presso un punto vendita gestito da in cittadino di nazionalità senegalese, i Baschi Verdi hanno rinvenuto e sequestrato 38 accessori moda contraffatti (cinture e portafogli), cui se ne sono aggiunti, dopo un’ispezione presso il domicilio del titolare del negozio, altri 16 (scarpe e borse), parimenti non originali ed anch’essi riconducibili a noti brand di moda quali Gucci, Hogan, Burberry, Prada ecc.

Nell’ambito del medesimo controllo, i Finanzieri hanno individuato anche 54 tubetti di crema medicinale contenenti principi attivi quali clotrimazole, betamethasone e clobetasol – antimicotici ed antinfiammatori – i quali erano posti in vendita senza alcun tipo di licenza commerciale né di autorizzazione concessa dall’ Agenzia Italiana del Farmaco.

Sono stati altresì rivenute oltre 2 tonnellate di generi alimentari in pessimo stato di conservazione e per le quali il titolare dell’attività non disponeva della necessaria autorizzazione per la vendita.

È quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per fattispecie attinenti le violazioni in materia di contraffazione e vendita di medicinali senza autorizzazione e una sanzione amministrativa, pari nel minimo a 5.000 euro, per quel che riguarda la vendita di alimenti senza la prevista licenza.

Infine, a Quartu S. Elena, i Finanzieri hanno denunciato alla locale Procura un soggetto senegalese trovato in possesso di 75 articoli contraffatti – tra borse, scarpe, cinture e capi di abbigliamento – tutti posti sotto sequestro.

L’attività esposta costituisce un ulteriore testimonianza della quotidiana e costante azione di controllo economico del territorio e mira a contrastare i fenomeni della contraffazione e il commercio di prodotti non sicuri che danneggiano il mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, mettono in pericolo la salute dei consumatori: dall’inizio dell’anno, in tale ambito sono state effettuate numerose attività che hanno consentito di sottrarre dal mercato 993.414 prodotti non sicuri, 6.914 articoli contraffatti, sanzionare 10 soggetti, denunciarne 7 di cui 2 tratti in arresto.