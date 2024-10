Caparezza con il suo travolgente e colorato show tra musica e parole è la stella più luminosa del Cap d'Any di Alghero. Mentre a calamitare il pubblico la notte di San Silvestro a Castelsardo sarà la storica band dei Litfiba.

Gli Africa Unite sono attesi a Lanusei, Giuliano Palma e i Club Dogo saranno a Olbia, per riprendere la tradizione del Capodanno in piazza sospesa lo scorso anno a causa della terribile alluvione. Sono tra i big chiamati ad animare con la loro musica l'ultimo dell'anno in alcuni centri della Sardegna.

Da nord a sud dell'isola è un proliferare di appuntamenti per salutare il 2014 e dare il benvenuto al nuovo anno a suon di musica, ma anche comicità, intrattenimento, gastronomia, luci e colori, cenoni e brindisi.