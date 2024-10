Fiamme nella notte all’interno di un deposito di attrezzature varie. Intorno alle 01.10 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti per spegnere un pericoloso incendio sviluppatosi all’interno di capannone sulla s.s. 131 dir, all’altezza del vecchio inceneritore.

Le fiamme hanno interessato materiale di vario genere, tra cui gomme d'auto, alcune piccole imbarcazione e masserizie varie. Danni ingenti alla struttura, sul posto hanno operato due squadre con altri cinque mezzi di supporto per un totale di 20 uomini. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.