Sabato 12 Dicembre è dedicato al “Natale Rosso Cagnulari”, evento ideato dalla Fondazione Italiana Sommelier Sardegna Nord in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Alghero in Centro, che ha la finalità di valorizzare il territorio dal punto di vista vitivinicolo, con una particolare attenzione al Cagnulari, vitigno autoctono che trova il suo ambiente di elezione in un'area ristretta localizzata a nordovest della Sardegna.

Alle 17,00 nella Facoltà di Architettura Complesso Santa Chiara il Convegno: Tema Cagnulari " Questo Natale Regala Territorio" Relatori saranno il Prof. Farris, presidente del Parco di Porto Conte, l’enogastronomo Giovanni Fancello, l’Agronomo Giuseppe Izza.

Ospiti: i produttori di Cagnulari, i rappresentanti delle Strade del Vino del Nord-ovest, Domenico Panfili di CCN Alghero in Centro, Confraternita del Cagnulari. Moderatore: Federica Marando Presidente di Fondazione Italiana Sommelier Sardegna Nord. Al termine del Convegno (ore 19) ci saranno i banchi di assaggio a cura di Fondazione Italiana Sommelier con ingresso gratuito.

Domenica 13 Dicembre, a partire dalle 10,45 presso il villaggio nuragico di Palmavera si può cogliere l'occasione per tutta la famiglia per conoscere e riscoprire i monumenti del territorio, con la manifestazione Famiglie al Nuraghe, attività ludica per famiglie. Dopo la passeggiata nella preistoria, a seguire, aperitivo con degustazione di prodotti tipici locali e visita guidata. ( info: 3294385947 - 34908719 info@coopsilt.it ).

Domenica alle 11,00, nella Chiesa di Santa Maria La Palma, si terrà il concerto di canzoni tradizionali algheresi Cants de Llum, a cura dell'Associazione Nova Alguer.