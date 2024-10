Fuochi pirotecnici ed Emis Killa: sono stati solo alcuni dei protagonisti del Cap d'Any di Alghero. Ora è già tempo di bilanci, con il Sindaco Mario Conoci che ha parlato di “Un grande lavoro di squadra che ha viste coinvolte tante componenti impegnate sia nella fase di preparazione che nella fase organizzativa”

“Tre serate di grande musica, un successo che ieri ha raccolto in piazza il clou con migliaia e migliaia di persone per i festeggiamenti che si sono svolti nel migliore dei modi – queste ancora le sue parole – merito delle misure adottate per quanto riguarda l’ordine pubblico, del lavoro dei nostri vigili urbani, di polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, volontari del 118, che hanno ha contribuito in maniera determinante alla totale assenza di tutti quegli episodi che rappresentano l’aspetto negativo delle manifestazioni con grande richiamo di folla”.

Un ringraziamento “Per la puntualità e per la precisione del servizio, la società che si occupa del servizio di igiene urbana. Già dalle prime ore del mattino le operazioni di pulizia si sono concentrate nei siti del porto, del Centro Storico e del Lungomare, luoghi in cui si sono radunate la gran parte delle presenze, restituendo pulizia e normalità. Grazie a tutti”.