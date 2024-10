Dopo la decisione del Tar del Lazio di sospendere l'efficacia del provvedimento di revoca dell'assegnazione della rotta Alghero-Roma Fiumicino e viceversa alla compagnia New Livingston adottato dalla Regione Sardegna, per viaggiare sulla stessa rotta Alghero-Fiumicino, almeno fino al 15 maggio prossimo, giorno dell’udienza, i passeggeri dovranno possedere un biglietto emesso da New Livingston.

Ma il vettore comunica che accetterà sui propri collegamenti tutti i passeggeri in possesso di biglietteria Alitalia acquistati per quella tratta nei due giorni successivi alla revoca del servizio da parte della Regione Sardegna.

La compagnia si rende disponibile a fare questo con l’unico intento di agevolare l’utenza e per non creare ulteriori disagi ai passeggeri, disorientati negli ultimi giorni da continui cambiamenti di scenari dovuti a cause esterne al vettore.

New Livingston, inoltre, confida nella piena collaborazione e disponibilità di Alitalia al fine di facilitare l’utilizzo dei titoli di viaggio della stessa sui voli New Livingston.

Ricordiamo che la Regione aveva revocato “l’affidamento del servizio di continuità territoriale aerea sulla rotta Alghero-Roma alla compagnia New Livingston per gravi inadempienze. Contestualmente il servizio è stato affidato ad Alitalia, seconda classificata nella gara relativa. Il volo a partire dal quale Alitalia subentrerà a New Livingston è il Roma-Alghero di domenica 4 maggio 2014 ore 21.25”.

La compagna aerea, successivamente, aveva presentato un ricorso al Tar contro il provvedimento di revoca del servizio di continuità territoriale tra Alghero e Roma, assegnato dunque ad Alitalia.