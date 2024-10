“Con i 40° i contenitori carrellabili, specialmente quelli di Ristoranti, Pizzerie e gestori di generi alimentari, lasciati sui marciapiedi, emanano odori nauseabondi. Ed anche chi ha cortili interni dove conservarli sino all'ora prevista per l'esposizione e poi riporli dopo lo svuotamento, se ne infischia perché tanto fanno tutti così”.

L’avvocato penalista cagliaritano Gianfranco Piscitelli lancia l’allarme in città: “Il vero problema è per quelle attività che non dispongono di cortili interni dove conservare i bidoni carrella bili – dice - prima della differenziata era un unico bidone che di poteva trovare dove tenerlo ora è impensabile averne cinque e, se li tieni all’interno dei locali, vai contro le regole delle Autorità Sanitarie: nessuna scusante per chi dispone di giardini interni o cortili e spazi all'aperto.

Ci sono in giro sapientoni del "so tutto io", amministratori immobiliari che si fanno le regole da soli, professionisti che rispondono alle domande dei loro clienti senza informarsi, agenti immobiliari che per farsi belli con i ristoratori o negozianti a cui hanno fatto comperare o affittare i locali li rassicurano con un "tranquillo, non possono farti nulla, davanti al tuo locale non hai problemi".... Bene, per questi geni senza scrupolo e per quei poveri commercianti non informati – rammenta l’avvocato - volevo chiarire quanto che i contenitori vanno esposti solo nelle ore e tempi previsti e subito ritirati, è assolutamente vietato lasciare sacchetti o rifiuti di nessun tipo all'esterno dei contenitori e gli stessi devono essere custoditi entro proprietà privata

Auspico urgenti controlli e modifiche alle regolamentazioni comunali – conclude Piscitelli - prima che le nostre strade proseguano ad essere puzzolenti discariche a cielo aperto”.