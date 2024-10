"La Sardegna sarà presente il 16 settembre alla fiera di Parma al salone del Camper in cui si parlerà della legge approvata all'unanimità in consiglio Regionale l'11 aprile che ha colmato un vulnus legislativo sulla regolamentazione e realizzazione di aree attrezzate di sosta temporanea per camper, tesa a incentivare il turismo itinerante", cos' la consigliera regionale del Gruppo Misto Sara Canu.

"Sono onorata di rappresentare la Sardegna che grazie a questa legge da me fortemente voluta, farà da apripista per le altre regioni - continua - ci siamo dotati di una accurata regolamentazione sulle caratteristiche che devono avere l'area ricettive, ma abbiamo introdotto una novità importate sulla durata della sosta che è stata prolungata fino a 72 ore consecutive, rispetto alle precedenti 48, con la possibilità di estenderle fino a un massimo di 120 sul 30% di piazzole in occasione di eventi particolari".

"Per la realizzazione di questo progetto sono stati stanziati un milione e mezzo di euro per il 2022 e per il 2023. Una legge che incentiva a realizzare nuove strutture sul territorio regionale e a perfezionare quelle esistenti per migliorare l'offerta turistica, considerando che in Italia vale una media di 300 milioni di euro all'anno".

"E' stato fatto un grandissimo lavoro in collaborazione con le associazioni di categoria regionali e nazionali - conclude la consigliera regionale - che hanno dato un contributo importante al perfezionamento della legge".