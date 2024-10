Un incidente è avvenuto questa mattina lungo la SS 131 Dcn, dove un cantoniere è rimasto ferito nel tamponamento tra la sua auto di servizio e un mezzo pesante.

Il traffico è stato interrotto al km 83,750, all'altezza di Irgoli, in direzione Olbia. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto ricostruito, l'operaio si era fermato per un controllo sulla carreggiata. Stava verificando la presenza di una carcassa di un animale sull'asfalto, dopo una segnalazione arrivata dalla sala operativa dell'Anas.