“Millas sas ragas, millas sas berritas/subra si cùcuru’e concas àmigas/ pro ischidare in carrelas antigas/modas andas oras beneitas/ e afogare sos pretos e brigas”.

Con questi versi del famoso poeta “A taulinu” Antonio Maria Pinna, pluripremiato in tanti concorsi di poesia in giro per la Sardegna, l’Associazione Culturale “Coro di Pozzomaggiore” ha promosso la terza edizione di “Cantigos e Binos”, la tradizionale manifestazione enogastronomica che si terrà sabato 6 aprile dalle 18.00 nel rione de “Sa Prammuzza”. (carrela funtanedda, carrela murichessa, piata de Santa Rughe).

Una serata all’insegna dei canti e dei balli della tradizione sarda che vedrà protagonisti, oltre che i padroni di casa, anche l’organettista Carlo Boeddu e il Tenore San Giovanni di Orgosolo.

Non solo musica ma anche un viaggio alla riscoperta degli antichi piatti della tradizione, accompagnati dall’immancabile bicchiere di vino.