«La contestuale presenza di diversi cantieri è dovuta a interventi essenziali che non potevano più essere differiti nel tempo. Abbiamo più volte chiesto pazienza ai cittadini per i disagi, ma i lavori devono essere portati avanti: si parla di rifacimento degli asfalti, di sistemazione della rete idrica, della realizzazione della rete del gas, tutte opere fondamentali per la nostra città. Probabilmente c’è stato un difetto di comunicazione con le aziende del trasporto pubblico. Questo aspetto è da migliorare e interesseremo i nostri uffici in modo che si risolva anche questo problema».

Sono queste le parole L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Porto Torres, Alessandro Derudas, intervenuto in Consiglio comunale per fare il punto sulla situazione dei cantieri anche in relazione alla viabilità.

«I cantieri di sistemazione della rete idrica di Abbanoa – ha dichiarato Derudas – non stanno occupando vie nevralgiche per la viabilità cittadina e ci risulta che i disagi siano contenuti. I lavori di rifacimento dell’asfalto in via Sassari sono in fase di conclusione, quindi le difficoltà sulla viabilità, nella via principale della città, stanno per terminare. Dovrà essere realizzata la segnaletica orizzontale, ma non ci saranno grossi problemi per il traffico. Le opere più impattanti sulla viabilità sono sicuramente quelle propedeutiche alla posa della rete del gas e della banda larga. Gli operai in questo momento sono impegnati anche su via Sacchi e sul Lungomare. Sono due delle principali strade della città – ha concluso l’Assessore – ed è stato preferibile programmare gli interventi nel periodo invernale piuttosto che durante la bella stagione, quando il transito verso il porto e le spiagge si fa più intenso».