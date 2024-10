Continuano i lavori nelle al Parco Baden Powell e nella zona della Farrizza. Gli interventi, inseriti all’interno dei Cantieri di Forestazione, riguardano la manutenzione e l’incremento del verde.

Nei giorni scorsi, le due aree sono state interessate da un sopralluogo da parte del Sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, e dell'Assessora all'Ambiente, Cristina Biancu.

«Abbiamo avuto modo di verificare l'attività delle squadre – ha sottolineato l’Assessora Biancu – notando l'impegno da parte degli uomini e delle donne selezionati con la graduatoria pubblica. Le donne sono in numero maggiore in questo cantiere e devo complimentarmi con loro perché stanno facendo un ottimo lavoro. I sentieri del Parco Baden Powell sono nuovamente percorribili ed è migliorato il decoro nell'area d'accesso al Parco Quattrozampe».

Segnalati anche alcuni comportamenti incivili con l’abbandono materiali di carta, vetro e plastica. «Di fronte a tutto questo si rimane disarmati. Non ci sono molti strumenti per fermare chi violenta il nostro ambiente – ha rimarcato il primo cittadino – perché è materialmente impossibile per noi e per le forze dell'ordine controllare ogni centimetro del territorio. Per questo, come hanno fatto altri comuni a noi vicini, abbiamo chiesto aiuto nei giorni scorsi ai cittadini, chiedendo di segnalarci in maniera circoscritta e con prove documentate le violazioni che dovessero riscontrare. Abbiamo bisogno del supporto di tutti per tutelarci da questi gesti che vanificano il lavoro svolto da chi rispetta le regole».

«Parte dei rifiuti sarà smaltita attraverso il nostro servizio di gestione dell'igiene urbana – ha aggiunto l'Assessora all'Ambiente – ma per altri, come gli scarti edili, dovremo fare un bando di gara con relativo impegno di spesa. Questo significa che dovremo sborsare denari dei cittadini che avremmo potuto impegnare per progetti costruttivi».

I cantieri di forestazione sono attivi anche nei terreni che ospitano le batterie antinave della seconda guerra mondiale e nella necropoli di La Marinella. Inoltre, è stata effettuata l'opera di mantenimento del verde nell'area archeologica di Turris Libisonis, «nella quale, non appena arriveranno le autorizzazioni da parte degli enti competenti, saranno installate alcune staccionate – ha concluso Biancu – per migliorare la fruizione turistica dell'antica città romana».