Più di 4 mila condivisioni e quasi 160 mila visualizzazioni. Sono questi i numeri dal 5 luglio 2018 del singolo “Cantende che pastore” del pastore/cantante di Pozzomaggiore Andrea Rosas, uscito giusto un anno fa.

Un bruno che, secondo lo stesso Rosas, “Non una canzone, ma un inno a una categoria che rappresenta la Sardegna da secoli, antica e fiera come i nuraghi. Un canto che evidenzia il legame di profondo rispetto che lega un pastore alla sua terra, alla natura, agli elementi. Una categoria – secondo il suo punto di vista – in forte crisi che ha ancora la forza di gridare la voglia di andare avanti, di crederci, di preservare una cultura millenaria che ci rappresenta tutti, una cultura che dal più remoto passato ci può catapultare in un futuro radioso, dove la tradizione si fonde con l'evoluzione e l'innovazione per crescere mantenendo intatto il nostro patrimonio, storico e identitario".

Il testo è la musica sono di Maria Luisa Congiu, le riprese video di Daniele Pinna, l’arrangiamento musicale di Massimo Sestu e il mixaggio di Maurizio Pinna.