Intorno alle 9 di questa mattina i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP13, prima dell'ingresso della frazione di Cannigione, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada andando a sbattere contro un muretto a secco. Fortunatamente l’autista è rimasto illeso. La squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza la vettura e bonificato l'area circostante.