La Regione Sardegna continuerà a finanziare il progetto di sperimentazione condotto dall'agenzia Agris per la bonifica di terreni inquinati attraverso la coltivazione della cannabis sativa.

Con un emendamento aggiuntivo all'articolo 3 (in materia di ambiente) della legge di stabilità 2018, primo firmatario Luca Pizzuto (Art.1-Sdp), il Consiglio regionale ha autorizzato una spesa di 50mila euro l'anno per il triennio 2018-2020 per proseguire la sperimentazione, i cui primi risultati dovrebbero essere disponibili ai primi dell'anno prossimo.