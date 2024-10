Sardegna all'undicesimo posto in Italia per numero di growshop, negozi specializzati in articoli e attrezzature per la coltivazione e il giardinaggio con un occhio di riguardo al mondo della canapa. Venti gli esercizi presenti nell'isola e cinque le nuove aperture nel 2018. Sono le cifre illustrate in Magica Italia, guida italiana della rivista Dolce Vita dedicata al mondo della cannabis. Sassari è la prima provincia dell'isola con dieci esercizi (+2 rispetto al 2018).

Mentre al secondo posto si conferma Cagliari con cinque punti vendita. Al terzo posto Nuoro che passa da uno a tre store. Nel Sud Sardegna c'è sempre un solo negozio, mentre Oristano apre il suo primo punto vendita. Quali sono stati i prodotti più richiesti e venduti negli esercizi italiani nel 2018?in vetta la cannabis light, ovvero le infiorescenze di canapa a contenuto legale di THC. Al secondo posto i semi di cannabis che in Italia vengono commercializzati per i collezionisti: esistono almeno 300 varianti.

Al terzo posto gli articoli per la coltivazione e il giardinaggio, dalle lampade ai fertilizzanti, dalle serre domestiche ai manuali. Negli ultimi anni il mercato si è strutturato in tre diverse forme: il singolo negozio di proprietà, le realtà che si sono sviluppate creando un franchising e i distributori che si occupano di rifornire anche i negozi potendo garantire grandi quantità di merce trattata.