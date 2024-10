Si è tenuto ieri 10 dicembre, il primo di una serie di incontri per la creazione di un forum di quartiere che riguarda le borgate di Caniga, Bancali e La Landrigga.

Tra i temi trattati nel corsi dei tavoli tematici, suddivisi a seconda della borgata di provenienza, L'illuminazione, la segnaletica stradale, i trasporti, le aree verdi e i luoghi di aggregazione.

«Coinvolgere la cittadinanza nella vita amministrativa – ha detto il sindaco di Sassari Nicola Sanna– è uno degli obiettivi della nostra amministrazione. Il dialogo con cittadine e cittadini delle borgate è necessario per l'individuazione delle problematiche e per lo sviluppo delle idee volte a migliorare la qualità di vita dei quartieri».

«I forum – ha aggiunto il primo cittadino – sono istituti partecipativi di cittadinanza attiva, chiamati al dialogo e al confronto con l’amministrazione. Uno strumento importante per il Comune che nel corso del 2017 e del 2018 ha portato avanti diversi momenti di partecipazione democratica, a partire da quelli organizzati in occasione del bando per le Periferie Urbane, del progetto di riqualificazione della Valle del Rosello e del primo esperimento di Bilancio partecipativo nelle borgate della Nurra».

Il secondo appuntamento è in programma per lunedì 17 dicembre alle 16.45 nel plesso scolastico di Caniga, in via Padre Luca numero 1.